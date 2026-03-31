Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος Ρουμάνος με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακεκριμένη κλοπή, ξυλοδαρμό και σεξουαλική παρενόχληση

Φωτογραφία: Intime
Ένας 24χρονος Ρουμάνος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των αρχών της πατρίδας του, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των 2 ετών.

Η συγκεκριμένη ποινή συνδέεται με διάφορες πράξεις που τελέστηκαν το 2020 και το 2021 στη Ρουμανία και ειδικότερα για διακεκριμένη κλοπή, ξυλοδαρμό και σεξουαλική παρενόχληση, όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα.

Ο 24χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στη Ρουμανία.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γ. Παπαγεωργίου: Στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά – Τεράστιο έργο υποδομής το flyover

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Φαίη Φώτου: Ο Νότης Σφακιανάκης με σήκωσε από τις μασχάλες, μου είπε ότι δεν θα επιστρέψει ξανά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό αύριο για τρεις ώρες περιοχή του Λαγκαδά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δ. Νατσιός: Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα με επιδοτήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο βλέπουν οι Αρχές για την 59χρονη – Λείπουν τσάντα και ρολόι από το διαμέρισμα, ψάχνουν απαντήσεις στο κινητό της