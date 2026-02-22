MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος μετά από τροχαίο στην Πυλαία – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα που του είχε αφαιρεθεί

Φωτογραφία: Intime
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Πυλαία, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας.

Η αφαίρεση του διπλώματος είχε γίνει λόγω προηγούμενης παράβασης που σχετιζόταν με επίδειξη ικανότητας οδήγησης, μια επικίνδυνη πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Θεσσαλονίκη

