Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος μετά από τροχαίο στην Πυλαία – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα που του είχε αφαιρεθεί

Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Πυλαία, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας.

Η αφαίρεση του διπλώματος είχε γίνει λόγω προηγούμενης παράβασης που σχετιζόταν με επίδειξη ικανότητας οδήγησης, μια επικίνδυνη πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.