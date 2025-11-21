Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε 19χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, σε επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σε βάρος του νεαρού εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών για ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.