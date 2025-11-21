MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε 19χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, σε επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σε βάρος του νεαρού εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών για ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

Θεσσαλονίκη Ληστεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μου έγραφαν να μη διαφημίζω την πίστη μου στα social media, διαφωνώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

“Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς” λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Σοκ στην Κεφαλλονιά: Νεκρός ανασύρθηκε 26χρονος από τη θάλασσα – Τον αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: “Είμαι ο τραγουδιστής των χωρισμένων” – Τα τραγούδια που απέρριψε και έγιναν επιτυχίες

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σοβαρό περιστατικό στο Αιγαίo με τουρκικά αλιευτικά – Το Λιμενικό έριξε προειδοποιητικές βολές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Γκάφα από την FIFA: Δημοσίευσε αφίσα αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο – Την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις