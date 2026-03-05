Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος που κατηγορείται ότι έκλεψε συνομήλική του
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Δεκαεξάχρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για ληστεία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ως θύμα φέρεται συνομήλική του, από την οποία άρπαξε, με χρήση βίας, το κινητό τηλέφωνο και χρήματα.
Ο ανήλικος, προανακριτικά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Πήρε προθεσμία για αύριο και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
