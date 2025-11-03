MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης μία εξαφάνιση ανηλίκου από την περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, στις 02/11/25, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Μοχάμεντ-Mohamed (ον.) Αμποχόσσα-Abohossa (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 3/11/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ Αμποχόσσα, έχει ύψος 1,68 μ, και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και σγουρά καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στους δύο συλληφθέντες για το επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών για συντονισμό σχετικά με το μέλλον της Γάζας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Χακάν Φιντάν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: “Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε δύναμη”, δήλωσε ο ανιψιός του τραγουδιστή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια του ρεύματος για τον Νοέμβριο – Ακριβότερο έως και 21% σε σχέση με τον Οκτώβριο