Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στους Ταγαράδες

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 14χρονου Αλί Μέγκαχεντ στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 04/02/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλί Μέγκαχεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ