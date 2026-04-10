Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 28χρονο Γερμανό που έπεσε στον Θερμαϊκό
Συναγερμό σήμανε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, για την πτώση ενός 28χρονου από τη Γερμανία στον Θερμαϊκό, στο ύψος της παλιάς παραλίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για πτώση ενός άνδρα στη θάλασσα, στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και στελέχη της Λιμενικής Αρχής.
Ο 28χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γερμανίας) περισυνελέγη από τη θάλασσα με τη συνδρομή του ΠΛΣ, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
