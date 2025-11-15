Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία σε βάρος 31χρονου στο κέντρο της πόλης

Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού και ενός ανήλικου αλλοδαπού προχώρησαν, μετά από άμεσες έρευνες, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για ληστεία που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους που αναζητείται, προσέγγισαν 31χρονο αλλοδαπό και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα που διέθετε προς πώληση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο δράστες λίγο αργότερα και τους συνέλαβαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού.