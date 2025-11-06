MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα – Ανάμεσά τους ένας ανήλικος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

  • από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκηδόνος, πρωινές ώρες χθες (05-11-2025) σε περιοχή της Χαλκηδόνας, 34χρονος, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος της απαιτούμενης άδειας οδήγησης, καθώς αυτή αφαιρέθηκε σε προγενέστερο χρόνο.
  • από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (05-11-2025) στον Εύοσμο, 26χρονος , ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του οποίου οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
  • από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απογευματινές ώρες της 05-11-2025 στον Εύοσμο, ανήλικος, ο οποίος αφαίρεσε από σούπερ μάρκετ, διάφορα προϊόντα, πλην όμως έγινε αντιληπτός από υπάλληλο φύλαξης.

Οι συλληφθέντες και οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

