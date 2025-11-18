Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας από σύγκρουση τριών οχημάτων – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Τρία οχήματα συγκρούστηκαν πριν λίγο σε τροχαίο που σημειώθηκε στην προέκταση Μακρυγιάννη στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Συμφώνα με τις πρώτες πληροφορίες από την σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.
