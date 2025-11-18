Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας από σύγκρουση τριών οχημάτων – Δείτε βίντεο

Τρία οχήματα συγκρούστηκαν πριν λίγο σε τροχαίο που σημειώθηκε στην προέκταση Μακρυγιάννη στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συμφώνα με τις πρώτες πληροφορίες από την σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.