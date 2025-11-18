MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας από σύγκρουση τριών οχημάτων – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τρία οχήματα συγκρούστηκαν πριν λίγο σε τροχαίο που σημειώθηκε στην προέκταση Μακρυγιάννη στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συμφώνα με τις πρώτες πληροφορίες από την σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Διπλό φονικό στη Φοικικούντα: Έρευνα στο σπίτι του ανιψιού – Δεν έχει αποδεχτεί τη κληρονομικά του νεκρού θείου του

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ολλανδία: Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστάτε τα χρηστικά αντικείμενα στο σπίτι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε” – Στο Τορίνο ο 18χρονος Μάριος, περιμένει συμβατό μόσχευμα