MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στο κέντρο – Μποτιλιάρισμα στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 16:30, τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της πόλης.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Η κίνηση των οχημάτων στο σημείο γίνεται με δυσκολία, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη μία λωρίδα του δρόμου.

Δείτε φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πολωνία: Τη σύλληψη πρώην υπουργού Δικαιοσύνης για κατάχρηση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ζητά η εισαγγελία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βόλος: Κάθειρξη 5 ετών σε 45χρονο που είχε συνάψει ερωτική σχέση με 14χρονη – Ερευνάται ο ρόλος της μάνας του κοριτσιού

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

G20: Πάνω από 500 ειδικοί ζητούν τη δημιουργία διεθνούς επιτροπής για τις ανισότητες

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ναταλί Κάκκαβα: Ο Γιώργος Λιάγκας πληρώνει την κριτική που έχει ασκήσει όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολύ κόσμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για την ασφάλιση των 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές από τον Σκλήκα μια ημέρα πριν παραιτηθεί