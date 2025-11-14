Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στο κέντρο – Μποτιλιάρισμα στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 16:30, τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της πόλης.
Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Η κίνηση των οχημάτων στο σημείο γίνεται με δυσκολία, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη μία λωρίδα του δρόμου.
Δείτε φωτογραφίες: