Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στο κέντρο – Μποτιλιάρισμα στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 16:30, τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της πόλης.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Η κίνηση των οχημάτων στο σημείο γίνεται με δυσκολία, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη μία λωρίδα του δρόμου.

Δείτε φωτογραφίες: