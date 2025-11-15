Θεσσαλονίκη: Στοχευμένη αστυνομική δράση για την πρόληψη ανήλικης παραβατικότητας σε Κορδελιό – Εύοσμο

Ειδική επιχειρησιακή δράση με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.

Στην εξόρμηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε σημεία όπου παρατηρείται συχνά συγκέντρωση νεαρών.

Συνολικά ελέγχθηκαν 69 ανήλικοι, καθώς και δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός της ειδικής δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό νέων στοχευμένων επιχειρήσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται αύξηση φαινομένων ανήλικης εγκληματικότητας.

Οι αρχές τονίζουν ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας σε επίπεδο γειτονιάς.