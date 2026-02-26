Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 24χρονη ελληνικής καταγωγής.

Η 24χρονη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών πούλησε αλκοολούχο ποτό σε 17χρονο. Αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοολούχου ποτού, ήταν να μεταφερθούν, υπό την επήρεια μέθης, δύο ανήλικες, 15 και 16 ετών σε νοσοκομείο της πόλης.