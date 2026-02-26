Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 24χρονη ελληνικής καταγωγής.
Η 24χρονη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών πούλησε αλκοολούχο ποτό σε 17χρονο. Αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοολούχου ποτού, ήταν να μεταφερθούν, υπό την επήρεια μέθης, δύο ανήλικες, 15 και 16 ετών σε νοσοκομείο της πόλης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Όρμπαν κατά Ουκρανίας: Την κατηγορεί για δολιοφθορά και στέλνει στρατό στις ενεργειακές υποδομές
- Χάρης Δούκας: Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
- Σάλος στην Ιρλανδία: Έριξε αγκωνιά σε γυναίκα στη μέση του δρόμου και την τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι – Δείτε βίντεο