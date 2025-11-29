Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο αστυνομικός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 32χρονο κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν πεσμένος

Άγρια επίθεση από έναν 32χρονο δέχθηκε αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης χτυπούσε με μανία τον αστυνομικό ακόμα και όταν αυτός είχε πέσει στο έδαφος.

Αποτέλεσμα της άγριας επίθεσης ήταν ο αστυνομικός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ:

“Από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη 32χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος.

Ακολούθως, κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα, προκειμένου να δεσμευθεί και να συλληφθεί, να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως αναγκαία βία.

Ο παθών αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Τέλος, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή”.