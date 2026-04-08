Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο οι έλεγχοι για κράνος – 74 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται και στη Θεσσαλονίκη οι έλεγχοι της Ε.ΑΣ. στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η συμπρωτεύουσα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των παραβάσεων, καθώς το διάστημα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026 καταγράφηκαν 74 παραβάσεις, αριθμός που προκαλεί προβληματισμό για τη στάση των οδηγών απέναντι σε ένα βασικό μέτρο οδικής ασφάλειας.

Μαζικοί έλεγχοι και στοχευμένες δράσεις

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες πραγματοποιούν καθημερινά ελέγχους σε κομβικά σημεία της πόλης, αλλά και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς, έναν κλάδο που κινείται εντατικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα σε μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 15.192 έλεγχοι, με περισσότερες από 1.000 παραβάσεις οδηγών και δεκάδες παραβάσεις επιβατών. Η πλειονότητα αφορά οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός αριθμός καταγράφεται και σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Αυστηρά πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) φέρνει αυστηρότερες κυρώσεις για όσους αμελούν τη χρήση κράνους:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τους επιβάτες
  • 30 ευρώ πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Ζητούμενο η αλλαγή νοοτροπίας

Παρά την αυστηροποίηση των ποινών, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας.

Στη Θεσσαλονίκη, όπου η χρήση δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών αυξάνεται συνεχώς, η ανάγκη για υπεύθυνη συμπεριφορά γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι το κράνος αποτελεί το πιο απλό αλλά και πιο κρίσιμο μέσο προστασίας.

