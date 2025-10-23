Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ στον Δήμο Δέλτα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά σε αυτοκίνητο εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11:00 στο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στον δήμο Δέλτα #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 23, 2025
