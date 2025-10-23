MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ στον Δήμο Δέλτα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά σε αυτοκίνητο εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11:00 στο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 23 λεπτά πριν

Λαμπρός εορτασμός για τον Άγιο Δημήτριο και την Επέτειο του “ΟΧΙ” στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

ΕΚΑΒ για θάνατο 16χρονης: Όταν παραλαμβάνουμε περιστατικό στο δρόμο, δεν ενημερώνουμε την αστυνομία –  Πρώτο μέλημα να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΝΔ: “Π. Τυχεροπούλου: Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ: Θα χάσει όλη μας την υποστήριξη αν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λέσβος: Ανήλικος πίσω από κλοπή 7.000 ευρώ από συγγενικό πρόσωπο