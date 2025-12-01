Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μονοκατοικία στην Χαλάστρα τα ξημερώματα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κεραμοσκεπή σπιτιού στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 1:15 και επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα.
Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου παρά μόνο υλικές ζημιές.
Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κεραμοσκεπή οικίας, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 1, 2025