MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες εν κινήσει αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Κάηκε ολοσχερώς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην περιοχή του Τριλόφου, στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν συνέβη γύρω στις 03:30 όταν το ΙΧ που κινείτο επί την οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον Τρίλοφο, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Σε δύο γκρουπ η προπόνηση για το παιχνίδι με Σκωτία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέχθηκα λοιδορίες και απειλές λόγω των ελέγχων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Υποψήφιος στις δικηγορικές εκλογές έκανε σποτ με γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης – Παραιτήθηκε μετά τον σάλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Με χαμόγελα η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία – Δείτε φωτογραφίες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: “Fair Play στη Ζωή” – Εκδήλωση σήμερα για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Επίσημη η κλήση του Τεττέη, επέστρεψε και ο Μπακασέτας αντί του Κωνσταντέλια