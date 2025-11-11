Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες εν κινήσει αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Κάηκε ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην περιοχή του Τριλόφου, στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν συνέβη γύρω στις 03:30 όταν το ΙΧ που κινείτο επί την οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον Τρίλοφο, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ το όχημα κάηκε ολοσχερώς.