Θεσσαλονίκη: Στη “φάκα” της Τροχαίας δύο οδηγοί χωρίς δίπλωμα – Είχαν ήδη τιμωρηθεί για παραβάσεις

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 29 και 45 ετών, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο, αστυνομικοί των ΟΕΠΤΑ και του Τμήματος Τροχαίας ΠΑΘΕ, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα, παρά το γεγονός ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Όπως διαπιστώθηκε, τα διπλώματά τους είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω άλλων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

