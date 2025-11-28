MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε επάγγελμα τις διαρρήξεις σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα – Πώς δρούσε

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες τα ξημερώματα δύο άτομα, έναν 33χρονο και έναν 32χρονο, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και μικροποσότητες ναρκωτικών δισκίων και κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου προέκυψε ότι, από τις αρχές του Ιουλίου έως και αυτή την εβδομάδα, ο 33χρονος, ενεργώντας κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από κοινού και κατά περίπτωση με τον 32χρονο, καθώς και με άλλους δύο συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, προέβησαν σε 14 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Νεάπολης και Σταυρούπολης.

Ειδικότερα, οι δράστες εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα και χωρίς να αφήνουν ίχνη παραβίασης αυτών, προέβαιναν στην αφαίρεση διαφόρων αντικειμένων και εγγράφων από το εσωτερικό τους. Επιπροσθέτως, από την έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, καθώς και σε απόπειρες κλοπής από οικία και αποθήκη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε την Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χανιά: Στη φυλακή 28χρονος που επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του επειδή… τον είδε στο καφενείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κ. Ζαχαριάδης για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους: Άλλη μια βιαστική, αδιαφανής και χωρίς καμία διαβούλευση ενέργεια».

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εθνική Μπάσκετ: Με Σπανούλη η πρωινή προπόνηση στη Θεσσαλονίκη ενόψει Ρουμανίας – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις