Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε επάγγελμα τις διαρρήξεις σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα – Πώς δρούσε

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες τα ξημερώματα δύο άτομα, έναν 33χρονο και έναν 32χρονο, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και μικροποσότητες ναρκωτικών δισκίων και κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου προέκυψε ότι, από τις αρχές του Ιουλίου έως και αυτή την εβδομάδα, ο 33χρονος, ενεργώντας κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από κοινού και κατά περίπτωση με τον 32χρονο, καθώς και με άλλους δύο συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, προέβησαν σε 14 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Νεάπολης και Σταυρούπολης.

Ειδικότερα, οι δράστες εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα και χωρίς να αφήνουν ίχνη παραβίασης αυτών, προέβαιναν στην αφαίρεση διαφόρων αντικειμένων και εγγράφων από το εσωτερικό τους. Επιπροσθέτως, από την έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, καθώς και σε απόπειρες κλοπής από οικία και αποθήκη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.