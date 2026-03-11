Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα με δύο τραυματίες – Διασωληνώθηκε ο 20χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με συνέπεια δύο νεαροί να τραυματιστούν, με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το τροχαίο έγινε γύρω στη 01:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που κινείτο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Ο 20χρονος οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Τραύματα φέρει και ο 19χρονος συνοδηγός.

Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως ο 20χρονος οδηγός χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο σημείο του τροχαίου από γιατρό του ΕΚΑΒ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο “Ιπποκράτειο”