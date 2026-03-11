MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα με δύο τραυματίες – Διασωληνώθηκε ο 20χρονος οδηγός

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με συνέπεια δύο νεαροί να τραυματιστούν, με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το τροχαίο έγινε γύρω στη 01:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που κινείτο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Ο 20χρονος οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Τραύματα φέρει και ο 19χρονος συνοδηγός.

Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως ο 20χρονος οδηγός χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο σημείο του τροχαίου από γιατρό του ΕΚΑΒ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο “Ιπποκράτειο”

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στο Παρίσι o Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Δέσποινα Μοιραράκη για τη σεξουαλική επίθεση στο Ιράν: Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας σήμερα το τελευταίο “αντίο” στον σπουδαίο ηθοποιό

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο πατάρι κουρείου εντοπίστηκαν 9 παράτυποι μετανάστες – Τέσσερις συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραμπ: Είναι πιθανό να συνομιλήσω υπό όρους με το Ιράν