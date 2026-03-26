Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά κοντά στα διόδια Μαλγάρων

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στα διόδια Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση. Επί ποδός βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα παραμένουν κλειστά για προληπτικούς πλέον λόγους και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ και συνεχίζονται οι εκτροπές κυκλοφορίας.