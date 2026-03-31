Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – 24 “καμπάνες” για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη-αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (30/03), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 104 άτομα και

– 71 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

– Βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και
– Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

