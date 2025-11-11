MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα – Χειροπέδες σε έξι άτομα για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (10/11) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11/11), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Δέλτα, κατά τους οποίους:

– Ελέγχθηκαν 127 άτομα και 11 οχήματα,
– Προσήχθησαν 15 άτομα και
– Συνελήφθησαν 6 άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

