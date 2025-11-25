MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 334 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM

Ένα άτομα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του παρεμπορίου σε λαϊκές αγορές ενώ επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 17-11-2025 έως 23-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Λαγκαδά:

  • Ελέγχθηκαν 481 άτομα,
  • Συνελήφθη 1 άτομο,
  • Επιβλήθηκαν 4 διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 11 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 334 προϊόντα παρεμπορίου,.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη Λαϊκές αγορές Παρεμπόριο

