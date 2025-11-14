Θεσσαλονίκη: Προσπάθησαν να ταξιδέψουν στο Βέλγιο με διαβατήρια άλλων ατόμων – Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Συνελήφθησαν δύο άτομα, υπηκοότητας Σρι Λάνκα, στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” με διαβατήρια άλλων προσώπων, οι οποίοι προσπάθησαν να ταξιδέψουν με προορισμό το Βέλγιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες (13-11-2025) 30χρονη και 22χρονο αλλοδαπούς, διότι κατά τη διαδικασία επιβίβασης διαπιστώθηκε να κατέχουν και να χρησιμοποιούν διαβατήρια άλλων προσώπων.