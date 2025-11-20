MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πήραν ταξί για να μεταφέρουν σακίδιο με 12 κιλά χασίς – Ο ένας έκρυβε άλλα οκτώ κιλά σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι κατείχαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Τα δύο άτομα έπεσαν στα χέρια των Αρχών μετά από έλεγχο της ΕΛΑΣ στο ταξί στο οποίο επέβαιναν ενώ διαπιστώθηκε πως μέσα σε βαλίτσα είχαν κρύψει πάνω από 12 κιλά χασίς!

Πιο αναλυτικά, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Λαγκαδά, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν έλεγχο σε  Δ.Χ.Ε. όχημα (ταξί), στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες ηλικίας 32 και 26 ετών. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν στην καμπίνα του οχήματος χειραποσκευή εντός της οποίας βρέθηκαν νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Φωτογραφία: Ελληνική Αστυνομία

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ίδιας Διεύθυνσης, διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης, στο οποίο ακολούθησε έρευνα και βρέθηκε, επιπλέον, μία χειραποσκευή που περιείχε (17) νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Η κακοκαιρία “χτύπησε” την Κέρκυρα: “Άνοιξαν” οι ουρανοί, δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Αντιπεριφειάρχη Κρήτης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι άθλιοι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Σκόπια: Άρχισε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά σε κλαμπ στο Κότσανι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Eκτός λειτουργίας αύριο τα φανάρια στον κόμβο Δελφών – Σόλωνος – Γραβιάς λόγω εργασιών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν

“Ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ, όταν πέθανε ο Αντρέας πέθανε και το ΠΑΣΟΚ” κατέθεσε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο “Χασάπης”