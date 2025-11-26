Θεσσαλονίκη: Πήγαν ως υποψήφιοι αγοραστές σε αντιπροσωπεία, πήραν αυτοκίνητο για test drive και δεν το επέστρεψαν ποτέ

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ατόμων, ενός 50χρονου από τη Συρία, μίας 58χρονης από τον Λίβανο και ενός 21χρονου Έλληνα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα τρία άτομα μετέβησαν σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, με πρόφαση αγοράς οχήματος, τους παραχωρήθηκε επιβατικό αυτοκίνητο για οδηγική δοκιμή, το οποίο όμως δεν επέστρεψαν ποτέ!

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι η 58χρονη διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του προαναφερόμενου οχήματος ώστε να αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.