Θεσσαλονίκη: Πετούσαν παράνομα σε οικόπεδο μπάζα από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και απόβλητα από ανακύκλωση – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 54 και 55 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν διότι ο πρώτος, ενεργώντας κατ’ εντολή του δεύτερου, που είχε την ιδιότητα του εργοδότη του, κατελήφθη να απορρίπτει, ανεξέλεγκτα, φορτίο στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα προερχόμενα από ανακαίνιση), εντός περιφραγμένου οικοπέδου που χρησιμοποιούσε ο 55χρονος για το σκοπό αυτό, χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, η μεταφορά του φορτίου έγινε με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου εργοδότη. Σημειώνεται ότι, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, ενώ διαταράχθηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Σχετική δικογραφία σχηματίζουν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί έλεγξαν 81 άτομα και 81 οχήματα συνελήφθησαν τρία άτομα, ένα για παράβαση του Νόμου περί Αλλοδαπών και δύο για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.