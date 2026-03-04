MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πετούσαν παράνομα σε οικόπεδο μπάζα από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και απόβλητα από ανακύκλωση – Δύο συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 54 και 55 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν διότι ο πρώτος, ενεργώντας κατ’ εντολή του δεύτερου, που είχε την ιδιότητα του εργοδότη του, κατελήφθη να απορρίπτει, ανεξέλεγκτα, φορτίο στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα προερχόμενα από ανακαίνιση), εντός περιφραγμένου οικοπέδου που χρησιμοποιούσε ο 55χρονος για το σκοπό αυτό, χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, η μεταφορά του φορτίου έγινε με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου εργοδότη. Σημειώνεται ότι, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, ενώ διαταράχθηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Σχετική δικογραφία σχηματίζουν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί έλεγξαν 81 άτομα και 81 οχήματα συνελήφθησαν τρία άτομα, ένα για παράβαση του Νόμου περί Αλλοδαπών και δύο για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

  • Διαπιστώθηκαν (33) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
  • Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
  • Ακινητοποιήθηκαν (12) οχήματα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ακυρώνονται οι πτήσεις της SKY express προς και από το Τελ Αβίβ έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

ΕΘΝΙΚΑ 22 ώρες πριν

Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Κύπρου: “Το χωριό έχει εκκενωθεί από χθες – Ανυψώνεται το ηθικό μας με την ελληνική βοήθεια”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ερντογάν: Η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό της σύκρουσης στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

WSJ: Ο Τραμπ έτοιμος να στηρίξει ένοπλη εξέγερση στο Ιράν για ανατροπή του καθεστώτος

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Σταύρος Σβήγκος: Όταν έγινα πατέρας αποκωδικοποίησα την έκφραση “Όταν γίνεις γονιός θα καταλάβεις”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Στρατηγός Φλώρος: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί πολύ να μην χαρακτηρίσει αυτά που συμβαίνουν Παγκόσμιο Πόλεμο