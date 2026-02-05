Θεσσαλονίκη: Πετούσαν παράνομα σε χωράφια τα μπάζα από εκσκαφές για μεγάλο έργο – Πώς πιάστηκαν στη φάκα – Δείτε φωτο

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της ρύπανσης και της υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση μεγάλου έργου σε περιοχή στα δυτικά.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 63χρονος υπερεργολάβος του έργου, 46χρονος υπεύθυνος μηχανικός εκτέλεσης των εργασιών στη Θεσσαλονίκη, ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού που πετούσε τα μπάζα αλλά και ο 60χρονος εργοδότης του 57χρονου οδηγού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χθες όταν η ΕΛΑΣ εντόπισε τα δύο χωράφια που ήταν γεμάτα με τα μπάζα και ξεκίνησαν να παρακολουθούν τον χώρο. Έτσι εντόπισαν τον 57χρονο οδηγό και από τις έρευνες προέκυψε η εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελ.ΑΣ., οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις από τη συγκεκριμένη ανάθεση έργου λάμβαναν χώρα από τον Ιούλιο του 2025 ενώ για το έργο αυτό ο ανάδοχος θα λάβει το ποσό των 7 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο περιλάμβανε και τη διαχείριση των μπαζών.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, χθες (04-02-2026) τέσσερις (4) ημεδαποί ηλικίας 57, 60, 63 και 46 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, από την ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο περιπολίων για την αντιμετώπιση ενεργειών που οδηγούν στη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντοπίστηκαν (2) αγροτεμάχια στην περιοχή της Σίνδου, στο οποίο υπήρχαν όγκοι απορρίψεων μεγάλων ποσοτήτων στερεών σύμμεικτων αποβλήτων (χώματα σύμμεικτα με κομμάτια μπετό και πίσσας) προερχόμενα από εργασίες εκσκαφών με τμηματική διάστρωση και επιχωμάτωση τους.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί έθεσαν το χώρο σε διακριτική παρακολούθηση και στις 04-02-2026 εντόπισαν Ι.Χ. Φορτηγό (ανατρεπόμενο), με οδηγό τον 57χρονο να προσεγγίζει τα ανωτέρω γεωτεμάχια και να απορρίπτει ανεξέλεγκτα σύμμεικτα στερεά απόβλητα αποτελούμενα από χώμα, μπετό και κομμάτια πίσσας, τα οποία όπως διαπιστώθηκε, τα φόρτωνε από σημείο όπου διενεργούνταν εργασίες για τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο παραπάνω οδηγός ενεργούσε κατ’ εντολή του 60χρονου εργοδότη του και 63χρονου υπεργολάβου, ενώ τα ανωτέρω στερεά απόβλητα προέρχονταν από εκτέλεση εργασιών εκσκαφών σε χώρους εταιρείας με νόμιμο εκπρόσωπο στην Αθήνα, 62χρονο ημεδαπό και νόμιμο εκπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, έτερο ημεδαπό, οι οποίοι αναζητούνται.

Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου, την οποία ανέλαβε ως ανάδοχος, άλλη εταιρεία, με νόμιμο εκπρόσωπο στην Αθήνα, 66χρονο ημεδαπό, ο οποίος αναζητείται, και υπεύθυνο μηχανικό εκτέλεσης των εργασιών στη Θεσσαλονίκη, τον 46χρονο συλληφθέντα, ο οποίος ενεργούσε κατ΄εντολή ενός εκ των νόμιμων εκπροσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επιπρόσθετα προέκυψε ότι οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις από τη συγκεκριμένη ανάθεση έργου λαμβάνουν χώρα από τον Ιούλιο του 2025, κατά παράβαση της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την οποία τα παραγόμενα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να παραδίδονται άμεσα σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα για τη σύννομη διαχείριση – ανακύκλωση τους.

Αποτέλεσμα της μη σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων, της οποίας το κόστος συμπεριλαμβάνεται στη συνολική αμοιβή του αναδόχου του έργου και ορίζεται σε ποσό που ξεπερνά τα (7.000.000) ευρώ, είναι ο προσπορισμός οικονομικού οφέλους από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

*Φωτογραφίες: Ελληνική Αστυνομία