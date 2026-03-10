MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 1.092 προϊόντα

THESTIVAL TEAM

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 7 πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 1.092 προϊόντα παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά το χρονικό διάστημα από 02-03-2026 έως 08-03-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν (499) άτομα,
  • Συνελήφθησαν (5) εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν (7) διοικητικά πρόστιμα ύψους (8.000) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (23) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (1.092) προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

