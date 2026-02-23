MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για υπέρβαση ορίων θορύβου σε καταστήματα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου πραγματοποιούν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με στόχο την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, που έλαβαν χώρα από τις βραδινές ώρες της 20ής Φεβρουαρίου έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου 2026, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων.

Οι συλληφθέντες είχαν τον ρόλο του προσωρινού υπευθύνου σε καταστήματα, όπου, όπως διαπιστώθηκε κατά τους ελέγχους, λειτουργούσαν ηχητικά μέσα και ενισχυτές με ένταση που ξεπερνούσε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια, κατά περίπτωση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς και το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των δράσεων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.

Ηχορύπανση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

