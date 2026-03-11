MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για εμπόριο ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν ηρωίνη, κοκαΐνη και χασίς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών πέτυχε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έρευνες σε σπίτια, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα πέντε άτομα συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης

Χθες το απόγευμα με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε τρεις οικίες στην περιοχή του Ευόσμου όπου εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν οι δράστες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (109,91) γραμμάρια κοκαΐνης,
  • (27,41) γραμμάρια ηρωίνης,
  • (72,24) γραμμάρια κάνναβης,
  • (2) ζυγαριές ακριβείας,
  • (1) αεροβόλο πιστόλι,
  • (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,
  • (1) μεταλλικό στιλέτο,
  • το χρηματικό ποσό των (1.195) ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών και
  •  (4) κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων ηλικίας 70, 46, 30, 26 και 20 ετών σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίσταση, για παραβίαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

