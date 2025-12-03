MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πατέρας παράτησε το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο και κατέβηκε για να τσακωθεί με άλλον οδηγό – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δίχως τελειωμό είναι τα κρούσματα παραβατικών συμπεριφορών στους δρόμους με τους τσακωμούς να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, λαμβάνοντας πολλές φορές ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ένας πατέρας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, διαπληκτίστηκε με μια άλλη οδηγό και τον συνοδηγό της, για άγνωστους λόγους.

Σε βίντεο που κατέγραψε το συμβάν και προβλήθηκε στην εκπομπή “Live You” του ΣΚΑΙ, ο πατέρας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, προφανώς για να πάρει κάποιο… πολεμοφόδιο και στην προσπάθειά του να το βρει, πέταξε έξω ακόμα και το πορτ μπεμπέ του μωρού.

Περίοικοι βγήκαν για να τον συγκρατήσουν, την ώρα που εκείνος από τη μία έβριζε κι απειλούσε το ζευγάρι με το οποίο τσακωνόταν κι από την άλλη, έλεγε στους ανθρώπους που τον κρατούσαν για να αποφευχθούν τα χειρότερα, «άσε με να πάω στα παιδιά μου».

Θεσσαλονίκη

