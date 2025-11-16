Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός μηχανή στη Σίνδο – Επί τόπου η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο

Παρανάλωμα του πυρός έγινε σήμερα νωρίς το μεσημέρι μια μηχανή στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, η μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπιασε φωτιά στην διασταύρωση του ΔΙΠΑΕ με τη περιοχή της Σίνδου.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 13:00 και άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με επτά πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Τέλος, από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε βίντεο του thestival από το σημείο: