ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός δύο αυτοκίνητα τα ξημερώματα στον στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πυροσβεστικής για φωτιά σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω τις 02:00 τα ξημερώματα σε καλαμιές και ξερόχορτα εντός του οικισμού Αγία Σοφία, ενώ εκεί υπήρχαν σταθμευμένα και δύο οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου ενώ τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Θεσσαλονίκη

