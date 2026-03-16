Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ έριξε η Τροχαία σε μια μέρα σε Αριστοτέλους και Αγίας Σοφίας

Βροχή έπεσαν χθες οι καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς σε ελέγχους που διενήργησε η ΕΛ.ΑΣ. στον πεζόδρομο Αγ. Σοφίας και στην Πλ. Αριστοτέλους, βεβαιώθηκαν πάνω από 1.000 παραβάσεις!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 15-03-2026, προέβησαν σε ελέγχους οχημάτων στον πεζόδρομο Αγ. Σοφίας και στην Πλ. Αριστοτέλους όπου βεβαιώθηκαν 1.037 παραβάσεις, δύο συλλήψεις και δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων και συγκεκριμένα:

220 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

11 παραβάσεις για μη χρήση κράνους,

5 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης,

2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

7 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

20 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

1 παράβαση για θόρυβο,

3 παραβάσεις για κίνηση σε πεζόδρομο,

57 παραβάσεις για στάθμευση δικύκλων σε πεζοδρόμια,

2 παραβάσεις για οδήγηση χωρίς σύνεση & προσοχή και

709 λοιπές παραβάσεις.

“Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό”, τονίζει στην ανακοίνωση της η Αστυνομία και διευκρινίζει πως: “Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.