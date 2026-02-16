Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 12-02-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (16-02-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν συνολικά οκτώ (8) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.