MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 12-02-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (16-02-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν συνολικά οκτώ (8) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 29 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για διάφορα αδικήματα

ΖΩΔΙΑ 11 ώρες πριν

Τα τρία πιο άτυχα ζώδια της εβδομάδας – Εμπόδια, καθυστερήσεις και συγκρούσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φρίκη στη Νίκαια: Παρέα νεαρών βασάνισε, βίασε ανήλικο και τραβούσε βίντεο με ανήλικη συνεργό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λαμία: Ηλικιωμένος αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικες σε πλατεία – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Στους συντρόφους μου ίσως έψαχνα τον δικό μου daddy, όπως και η Μέριλιν Μονρόε

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Πέντε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να σας λείπουν αν νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι