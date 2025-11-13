MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω των εκδηλώσεων για την Επέτειο του Πολυτεχνείου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και πορειών για την 52η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 16:00 και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων, ενώ θα σημειωθούν αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Από τις 16:00 θα υπάρξουν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στους δρόμους:
Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις συνθήκες.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Η Τροχαία ενημερώνει ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε κεντρικές οδούς της πόλης, ως εξής:

Από την Κυριακή 16/11 (06:00) έως την Τρίτη 18/11 (06:00):

  • Εθνικής Αμύνης (Αγ. Δημητρίου – Πλ. Σιντριβανίου)
  • Εγνατία (Γ΄ Σεπτεμβρίου – Εθν. Αμύνης)
  • Αγγελάκη (καθ’ όλο το μήκος)
  • Αρμενοπούλου (Δ. Γούναρη – Εθν. Αμύνης)

Από το Σάββατο 15/11 (18:00) έως την Τρίτη 18/11 (06:00):

  • Γρ. Λαμπράκη (Εγνατία – Γ΄ Σεπτεμβρίου)

Τη Δευτέρα 17/11 (από 06:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων):

  • Εγνατία (Δωδεκανήσου – Εθν. Αμύνης)
  • Αγ. Δημητρίου (Λάζου Εξάρχου – Γ΄ Σεπτεμβρίου και Προξένων – Στ. Δραγούμη)
  • Εθν. Αμύνης (Πλ. Σιντριβανίου – Πλ. Λευκού Πύργου)
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου (Αγ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη)
  • Καρ. Ντηλ (Τσιμισκή – Βασ. Ηρακλείου)
  • Βασ. Ηρακλείου (Πλ. Αριστοτέλους – Καρ. Ντηλ)
  • Κ. Καραμανλή (Γ΄ Σεπτεμβρίου – Καυτανζόγλου)
  • Ελ. Βενιζέλου (Τσιμισκή – Εγνατία)
  • Ολυμπιάδος (Ελένης Ζωγράφου – Κασσάνδρου)
  • Ι. Δραγούμη (Εγνατία – Τσιμισκή)
  • Γ. Βιζυηνού (Πανεπιστημίου – Καθηγητού Π. Βυζουκίδου)

Ρύθμιση κυκλοφορίας

Σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου θα βρίσκονται τροχονόμοι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καθοδήγηση των οδηγών.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και η ασφάλεια των μετακινήσεων.

Θεσσαλονίκη Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Πολυτεχνείο

