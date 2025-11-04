MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε ταξί ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και συνελήφθη – Χειροπέδες και σε μεθυσμένο οδηγό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες χθες το βράδυ σε έννα 34χρονο στην περιοχή της Μενεμένης, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ταξί, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

Επιπλέον, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς, χθες το απόγευμα στην Καλαμαριά, ένας 48χρονος, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να βρίσκεται υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ο ΠΟΥ ζητεί επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ζαχάροβα: Εάν η Ιταλία συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Viral η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ: “Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή” – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Παραμυθιά – Εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος “Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα” – Μέχρι πότε η εξαργύρωση των επιταγών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Καλαμάτα: Σύντομα εκτός εντατικής ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του