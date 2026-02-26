Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης, 49χρονο, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε να βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
