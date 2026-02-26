Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης, 49χρονο, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε να βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος.