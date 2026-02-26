MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης, 49χρονο, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε να βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Κρίσιμες οι επόμενες 12 ώρες για τα χωριά του Σουφλίου μετά την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 λεπτά πριν

Άγρια καταδίωξη με επίθεση σε αστυνομικούς στη Φλώρινα: Ρομά πήγαν να τους πατήσουν με αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ανθυπαστυνόμος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Stand Up Therapy με τον Μάνο Χατζημαλωνά σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, απέρριψα την πρόταση – Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 72 άτομα και 59 οχήματα