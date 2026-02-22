Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί με… ιστορικό στα social στα δίχτυα της Τροχαίας – Δείτε φωτό

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντείνει τους ελέγχους στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία πεζών και οδηγών, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Ο απολογισμός ήταν βαρύς: συνολικά 124 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Οι παραβάσεις που καταγράφηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, καθώς καταγράφηκαν 95 περιπτώσεις. Επιπλέον:

10 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

1 παράβαση για εκπομπή υπερβολικού θορύβου

2 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

2 παραβάσεις για στέρηση άδειας οδήγησης

1 παράβαση για χρήση φιμέ μεμβρανών

6 λοιπές παραβάσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στους ελέγχους επαγγελματικών οχημάτων, με 4 πειθαρχικές και 3 διοικητικές παραβάσεις να αφορούν οδηγούς ταξί.

Η περίπτωση του οδηγού ταξί που προκάλεσε αντιδράσεις

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση οδηγού Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ, ο οποίος είχε ήδη προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω παράτυπης συμπεριφοράς του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό του και τον μετέφεραν στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου και του βεβαιώθηκε η σχετική παράβαση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον αυξημένο έλεγχο που ασκείται πλέον και στις καταγγελίες πολιτών μέσω διαδικτύου, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη πληροφορία για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της οδικής ασφάλειας.