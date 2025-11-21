Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε κόμβο του Περιφερειακού

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένας 36χρονος αλλοδαπός όχι μόνο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του, αλλά μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα στον κόμβο του Ευόσμου, ενώ πραγματοποιούσε και επικίνδυνους ελιγμούς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα ενώ όπως προέκυψε, το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες καθώς είχαν αφαιρεθεί από τις Αρχές σε προγενέστερο χρόνο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.