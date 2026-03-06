MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο σκύλος Iris μύρισε την ηρωίνη μέσα σε συσκευασία δημητριακών – Δύο συλλήψεις – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο 20χρονων ανδρών από τα Σκόπια προχώρησαν χθες το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι άνδρες να επιβαίνουν σε όχημα, όπου λίγο νωρίτερα είχαν εισέλθει στη χώρα.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Iris» του Τελωνείου Ευζώνων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του οχήματος στα διόδια της Ανάληψης, όπου βρέθηκε κρυμμένη μέσα σε χάρτινη συσκευασία δημητριακών, μία συσκευασία με ηρωίνη βάρους 518 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Δείτε βίντεο:

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά

