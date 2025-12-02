MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλευόμενος με πνευμονία βγήκε κρυφά από το νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις και συνελήφθη!

Image by AI
|
THESTIVAL TEAM

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί που συνέλαβαν έναν διαρρήκτη τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσαν ότι είχε στο χέρι του φλεβοκαθετήρα. Όταν τον ρώτησαν τι συμβαίνει, τους απάντησε ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από τα μεσάνυχτα και μετά το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη δεχόταν διάφορες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν ότι ένα άτομο προσπαθεί να διαρρήξει καταστήματα και αυτοκίνητα στην περιοχή του Ιπποκρατείου νοσοκομείου. Η πρώτη κλήση έγινε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν ο 27χρονος ασθενής επιχείρησε να διαρρήξει ένα φορτηγό όχημα στην οδό Μ. Μαλακάση. Λίγη ώρα αργότερα προσπάθησε να διαρρήξει ανθοπωλείο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Στις 2:15 εντοπίστηκε από το πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης στην οδό Δελφών. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη που κατέληξε με τη σύλληψη του 27χρονου. Καθώς έτρεχε πέταξε από πάνω του διαρρηκτικά εργαλεία που κουβαλούσε. Ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο νοσοκομείο και ότι το μόνο του παράπτωμα ήταν πως διέρρηξε ένα κατάστημα πώλησης καφέ, από όπου έκλεψε τσιγάρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 74 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δέσποινα Μοιραράκη: Το Cash or Trash ήταν το σωσίβιο που με πήρε από τον ωκεανό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα το μεσημέρι της Τετάρτης αποφάσισαν οι αγρότες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μαρινάκης: Διάλογος “ναι” με τους αγρότες αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και μια στρατηγική που κάνει κακό στην κοινωνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Λονδίνο: Έχουμε αύξηση στο πραγματικό καθαρό εισόδημα 22% σε έξι χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πιερρακάκης στο Δουβλίνο: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές