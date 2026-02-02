MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους

Ειδική επιχειρησιακή δράση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 45 άτομα εκ των οποίων 43 ανήλικοι, καθώς και 11 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

“Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας”, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

