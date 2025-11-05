MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 26χρονος με τραύμα από όπλο σε Airbnb στο κέντρο της πόλης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 26χρονος άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb στην οδό Δωδεκανήσου. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από κλήση μιας 29χρονης Ελληνίδας, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα μαζί με τον 26χρονο.

Ο 26χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας το όπλο στον κρόταφό του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια, καθώς και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην αυτοχειρία. Επιπλέον, η 29χρονη σύντροφος του θύματος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου.

Airbnb Αυτοκτονία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Ένταση on air με τη Σοφία Μουτίδου – Αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης λίγο μετά την κηδεία της κόρης της – “Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει το κακό εδώ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Τι λέει η Thema για τις καθυστερήσεις λόγω τεχνικού ζητήματος στο μετρό Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Επί μνημονίου ως Δήμαρχος έπαιρνα 3.500 ευρώ και έπεσα στα 1.400

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων: Το 97% των τροφίμων εντός ορίων στη χώρα