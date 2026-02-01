MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Δείτε βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 44χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρωινές ώρες σήμερα (1-02) στο 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (ρεύμα εξόδου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

