Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Βίντεο και φωτο

Μία 80χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από το υπνοδωμάτιο λίγο πριν τις 12 το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Πέλοπος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής. Μετά την κατάσβεση στο διαμέρισμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 80χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με ενοίκους της πολυκατοικίας η ηλικιωμένη ήταν κατάκοιτη και έμενε στο διαμέρισμα του τρίτου.

«Ακούστηκε μέσα στη νύχτα ένας θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη. Μετά ήρθε η πυροσβεστική. Όταν τελείωσαν οι πυροσβέστες, βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις. Έφερε και εγκαύματα» ανέφεραν ένοικοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σώτη Τριανταφύλλου: Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους με αυτά που έκανε 20 χρόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Mπλόκο στον Ε65 το μεσημέρι – Τα αιτήματά τους

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ισραήλ: Σειρήνες συναγερμού για νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μαρία Κωνσταντάρου: Είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα, με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας, η κυβέρνηση προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Θρυλικός προπονητής, σπουδαίος άνθρωπος”