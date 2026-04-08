Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Βίντεο και φωτο

Μία 80χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από το υπνοδωμάτιο λίγο πριν τις 12 το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Πέλοπος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής. Μετά την κατάσβεση στο διαμέρισμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 80χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με ενοίκους της πολυκατοικίας η ηλικιωμένη ήταν κατάκοιτη και έμενε στο διαμέρισμα του τρίτου.

«Ακούστηκε μέσα στη νύχτα ένας θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη. Μετά ήρθε η πυροσβεστική. Όταν τελείωσαν οι πυροσβέστες, βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις. Έφερε και εγκαύματα» ανέφεραν ένοικοι.