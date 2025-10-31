MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκρυβαν κάτω από τη σέλα της μηχανής ένα πακέτο με χασίς και μια ζυγαριά ακριβείας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι για ναρκωτικά σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για 21χρονους σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί χθες το μεσημέρι εντοπιστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Κατά τον έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί, στη σέλα της μηχανής των νεαρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 342 γραμμαρίων και μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και η παραπάνω μοτοσικλέτα ως μέσο μεταφοράς – διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Φάμελλος: Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ξαδέλφης του που ήταν μεθυσμένη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ: Οι υψωμένες γροθιές του Λουτσέσκου και τα διάπλατα χαμόγελα – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Διαγενεακό θεατρικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη – Ένα ταξίδι μνήμης και δημιουργίας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 35 λεπτά πριν

Απάτη στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξε 2.500 ευρώ από 66χρονο για “εξαγορά” της στρατιωτικής θητείας του γιου του

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ για Ουκρανία: Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν