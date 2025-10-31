Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκρυβαν κάτω από τη σέλα της μηχανής ένα πακέτο με χασίς και μια ζυγαριά ακριβείας

Δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι για ναρκωτικά σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για 21χρονους σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί χθες το μεσημέρι εντοπιστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Κατά τον έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί, στη σέλα της μηχανής των νεαρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 342 γραμμαρίων και μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και η παραπάνω μοτοσικλέτα ως μέσο μεταφοράς – διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.